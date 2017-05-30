В Дубае изобрели дрон для обезвреживания бомб
2017-05-30 15:54 | www.oxu.az | 3
Полиция Дубая создала беспилотник для обезвреживания бомб.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Arabian Business.
Согласно сообщению полиции, дрон уже протестирован и будет использоваться для детонации бомб с таймером, требующих быстрого вмешательства.
Беспилотник может летать в течение десяти минут и оснащен водяной пушкой. Дрон может разбивать окна в транспортных средствах и зданиях. Кроме того, он снабжен камерой, которая поможет специалистам обезвреживать бомбы дистанционно.
Н.О.