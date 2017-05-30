В Астаре задержан школьник, пырнувший ножом 24-летнего парня - ОБНОВЛЕНО

2017-05-30 16:18 | www.apa.az | 3

Как сообщает южное бюро АПА, подозреваемым является житель Астары 16-летний Али Мамедзаде.

А. Мамедзаде поспорил с Мурадом Гуламзаде, который работал официантом в Приморском парке Астары. А. Мамедзаде несколько раз пырнул его ножом.

Сотрудники отдела полиции Астаринского района задержали его по «горячим следам».

По факту ведется расследование.

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15:30

В Астаре 24-летнему парню нанесли ножевые ранения.

Как сообщает южное бюро АПА, житель Астары Гулузаде Мурад Фазиль оглу (1993 г.р.) был прооперирован в больнице, состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.

По факту ведется расследование.