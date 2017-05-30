В Астаре задержан школьник, пырнувший ножом 24-летнего парня - ОБНОВЛЕНО
2017-05-30 16:18 | www.apa.az | 3
Как сообщает южное бюро АПА, подозреваемым является житель Астары 16-летний Али Мамедзаде.
А. Мамедзаде поспорил с Мурадом Гуламзаде, который работал официантом в Приморском парке Астары. А. Мамедзаде несколько раз пырнул его ножом.
Сотрудники отдела полиции Астаринского района задержали его по «горячим следам».
По факту ведется расследование.
***
15:30
В Астаре 24-летнему парню нанесли ножевые ранения.
Как сообщает южное бюро АПА, житель Астары Гулузаде Мурад Фазиль оглу (1993 г.р.) был прооперирован в больнице, состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.
По факту ведется расследование.