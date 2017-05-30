Задержан ограбивший здание Исполнительной власти в Азербайджане

2017-05-30 16:00 | www.oxu.az | 3

Из административного здания Исполнительной власти Агдашского района в декабре 2016 года была совершена кража.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, из старого административного здания Исполнительной власти Агдашского района было похищено пять кондиционеров.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Отделения полиции Агдашского района был задержан подозреваемый в совершении преступления житель города Агдаш Сабухи Мустафаев.

Расследование показало, что в феврале и марте текущего года С.Мустафаев украл из двух домов на территории района 150 манатов и бытовые предметы.

З.Г.

