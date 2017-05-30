ОБСЕ никого не винит в закрытии офиса в Ереване - генсек

2017-05-30 15:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ ОБСЕ работает в рамках консенсуса и не обвинят того, кто нарушил консенсус, заявил генсек ОБСЕ Ламберто Заньер на пресс-конференции в Ереване, комментируя по просьбе журналистов закрытие офиса в ОБСЕ в Армении.



«Мы не обвиняем кого-то, что не присоединился к консенсусу или решению, которое принято», - отметил он, сообщает Aysor.

Генсек ОБСЕ подчеркнул, что ОБСЕ попытаемтя найти пути, чтобы продолжить сотрудничество с Арменией.

Постоянный совет ОБСЕ не смог достичь консенсуса по вопросу продления мандата представительства организации в Армении, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.



Как говорится в заявлении, офис ОБСЕ в Ереване прекратит свою деятельность 31 августа этого года.



Ранее Баку не раз заявлял, что обеспокоен противоречащей мандату деятельностью Ереванского офиса ОБСЕ, в следствии чего консенсус по продолжению его работы достигнут не был.

(Автор: Эльмира Таривердиева )