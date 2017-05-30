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В Баку племянница экс-депутата выбросилась с 8-го этажа – ОБНОВЛЕНО

2017-05-30 16:10 | www.oxu.az | 3

Стали известны некоторые подробности самоубийства девушки в Бинагадинском районе столицы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на missiya.az, покончившая с собой Ламия Гарибова, 1993 года рождения, была племянницей экс-депутата Фархада Гарибова.

Дядя девушки Фархад Гарибов был депутатом III созыва Милли Меджлиса Азербайджана.

Л.Гарибова была похоронена сегодня. 

Напомним, что инцидент произошел в 8-м микрорайоне Бинагадинского района. Мать двоих детей Л.Гарибова бросилась с 8-го этажа и разбилась.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства).

10:06 (29.05.2017)

В Бинагадинском районе столицы произошло самоубийство.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на APA, инцидент зарегистрирован в одном из зданий, расположенных на территории 8-го микрорайона.

Ламия Рфик гызы Гарибова (1993-го года рождения) выбросилась с 8-го этажа жилого дома. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Отмечается, что Л.Гарибова была матерью двоих детей.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

С.Б.

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