Фетхуллаха Гюлена обвиняют в убийстве Гранта Динка

2017-05-30 16:17 | www.oxu.az | 3

14-й суд по тяжким преступлениям Стамбула принял в производство новое обвинительное заключение по делу Гранта Динка.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает турецкое информагентство Diken.

Ранее суд дважды отсылал обвинительное заключение прокурору для исправления в нем недочетов.

По обвинительному заключению в качестве подозреваемых названы 50 человек, в том числе Фетхуллах Гюлен, бывший прокурор Закария Оз, главный редактор закрытого издания «Заман» Экрем Думанлы.

Напомним, что турецко-армянский журналист, редактор газеты «Акос» Грант Динк был убит 19 января 2007 года.

Н.О.