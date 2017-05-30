Распространены кадры момента аварии с участием полицейского автомобиля

2017-05-30 16:37 | www.apa.az | 3

Распространены видеокадры сегодняшней аварии с участием полицейского автомобиля.

Очевидцы представили АПА видеокадры, где запечатлен момент столкновения.

Отметим, сегодня утром в поселке Байыл, на улице Асада Ахмедова автомобиль Fiat Doblo (99 AP 658), принадлежащий Сабаильскому РУП столкнулся с автомобилем Porshe Cayenne (10 VV 155).

В результате аварии погиб один полицейский, еще несколько человек получили ранения.