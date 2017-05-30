Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины

2017-05-30 16:24 | www.oxu.az | 3

Первая палата голландского парламента (Сенат) одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Теперь законопроект должен быть подписан королем и опубликован в правительственном издании, после чего он вступит в силу.

Нидерланды - единственная страна ЕС, не ратифицировавшая документ, который предусматривает укрепление взаимодействия сообщества и Украины в различных областях.

Н.О.