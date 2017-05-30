В Азербайджане сумма штрафа для несправедливых судей вырастет в 10 раз

2017-05-30 16:30 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане сумма штрафа для судей, принимающих несправедливые решения, вырастет в 10 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс.

Согласно изменениям в законопроект, за принятие судьями несправедливых приговоров, резолюций и решений полагается штраф в размере от 5000 до 8000 манатов или до трех лет тюремного заключения.

В настоящее время сумма данного штрафа составляет от 500 до 1000 манатов.

Отметим, что проект изменений в Уголовный кодекс будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 31 мая.

A.M.

