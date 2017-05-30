Azercell приняла участие в карьерной выставке (ФОТО)

2017-05-30 15:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Azercell Telekom в очередной раз приняла участие в карьерной выставке. На этот раз 27 мая в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) была проведена II Карьерная выставка для выпускников. В выставке приняли участие 56 компаний, около 1500 студентов и выпускников.

Представители компании организовали информационные сессии для выпускников, желающих работать в Azercell, а также проинформировали участников выставки о текущих вакансиях. Сотрудники отдела кадров рассказали о процедуре приема на работу, программах студенческой стипендии и стажировки, а также ответили на интересующие выпускников вопросы. Студенты получили возможность ознакомиться с текущей ситуацией на рынке труда и уровнем востребованности их профессий, установить контакты с работодателями, которым, в свою очередь, представилась возможность выбора потенциальных кадров.

Цель проведения мероприятия - дать рекомендации молодежи, ищущей работу в соответствии со своими способностями и навыками, способствовать построению дальнейшей карьеры. Отметим, что Azercell Telekom всегда оказывает поддержку молодежи в этом направлении. В последние годы по инициативе компании Azercell регулярно организуются карьерные дни. Во время подобных ежегодных мероприятий Azercell встречается с талантливой молодёжью, заинтересованной работать в компании, информирует ее о деятельности и основных принципах работы.

Для информации сообщим, что в прошлом году Azercell подписала меморандум о сотрудничестве с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, согласно которому между сторонами проводится обмен опытом, в основном в научно-технической и учебной сфере, организуются курсы с целью повышения квалификации сотрудников. В рамках программы стажировки студентов, осуществляемой Azercell, для студентов, подавших заявку на участие и отвечающих соответствующим требованиям, организуются стажировки.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, представляющих три службы в одной точке, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.