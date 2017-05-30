Очередное заседание Совета глав государств СНГ предполагается провести в Сочи

2017-05-30 16:40 | www.apa.az | 3

Очередное заседание Совета глав государств СНГ будет проведено в России.

Как передает АПА со ссылкой на «ТАСС», об этом сообщил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

По словам С. Лебедева, очередное заседание Совета глав государств предполагается провести в Сочи 11 октября. Учитывая пожелания администраций президентов стран СНГ, на заседание Совета глав государств будут вынесены самые важные для стран вопросы.

С. Лебедев сообщил, что СНГ продолжит работу по углублению экономического и гуманитарного сотрудничества. В целом, отметил Лебедев, процесс адаптации Содружества к современным реалиям продолжается достаточно эффективно.