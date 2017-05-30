Обнародована дата проведения заседания Совета глав государств СНГ

2017-05-30 16:38 | www.oxu.az | 3

Главы стран-участниц Содружества Независимых Государств соберутся в Сочи 11 октября на заседание Совета для обсуждения актуальных вопросов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на sputniknews.kz, об этом заявил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

«Учитывая пожелания администраций президентов стран СНГ на заседание Совета глав государств будут вынесены самые важные для наших стран вопросы», - заявил журналистам Сергей Лебедев.

В Минске проходит заседание постоянных представителей стран Содружества, на котором рассмотрят повестку заседаний Совета министров иностранных дел СНГ и Совета глав государств СНГ, проведение которых запланировано на 10 и 11 октября в Сочи соответственно.

Н.О.