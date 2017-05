Русская душа Байкала на Неделе моды в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week была представлена новая коллекция известного российского художника-модельера Светланы Бекаревой под названием « Байкалия», сообщает Trend Life.

«Впервые я приехала в Баку во время первых Европейских играх. Я настолько влюбилась в этот город, что дала себе слово снова вернуться не просто как турист, а представить здесь свою коллекцию. В марте я планировала принять участие на Неделе Высокой Моды в Москве, но когда получила приглашение от бакинских коллег, то решила отказаться и представить свою новую коллекцию «Байкалия/ Зима 2018» в Баку. Я заметила, что у вас прекрасная публика, которая интересуются модой. Меня поразило гостеприимство азербайджанцев и прекрасное владение русским языком. Отмечу, что последние три недели коллекция специально доделывалась для Баку. Я люблю в своей коллекции совмещать несовместимые моменты - кожа, кружева расшитые стеклом и металлом, шифон»,- отметила дизайнер.

Отметим, что Светлана Бакерова сумела достигнуть признания не только в России. Ее коллекции ожидаемы, востребованы, с успехом принимаются на всех площадках.

Имя Светланы Бекаревой входит в книгу рекордов Иркутской области как единственного художника-модельера Сибири, приглашенного на бал Графа Толстого в Лондоне с коллекцией вечерних платьев. На протяжении всего творчества Светлана придерживается своего собственного стиля в одежде, который совмещает в себе элементы русского костюма и современного гламура, в совершенно европейском исполнении, за что имеет признание в Европе.

Отметим, что Mercedes-Benz Fashion Week Baku проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана. Mercedes-Benz Fashion Week — это серия международных недель моды, организованная компанией Mercedes-Benz. Она ежегодно проводится в разных странах мира, среди которых Россия, Германия, США, Турция, Австралия и др.

(Автор: Вугар Иманов)