Александр Лапшин встретился с матерью в Бакинском СИЗО

2017-05-30 16:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Арестованный блогер Александр Лапшин встретился со своей матерью Беллой Лапшиной в медпункте первого Бакинского СИЗО, сообщил Trend во вторник его адвокат Эдуард Чернин.

По словам адвоката, Белла Лапшина приехала в Баку, чтобы поинтересоваться ходом следствия и самочувствием сына. Она встретилась с сыном и была проинформирована о том, что следствие по делу ее сына завершено.

Адвокат также добавил, что следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Лапшина, завершено, и дело находится на стадии ознакомления. Затем материалы будут направлены в суд.

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук 17 января вынес решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Седьмого февраля он был доставлен в Баку. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения об его экстрадиции в Азербайджан.

Сразу же после экстрадиции в Азербайджан Лапшина восьмого февраля министерством иностранных дел Азербайджана в соответствии с требованиями международного законодательства была предоставлена официальная информация в посольства стран, гражданином которых он является.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)