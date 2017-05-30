Замминистра: Проверки бизнеса в Азербайджане сократились более чем в 1000 раз

2017-05-30 16:44 | www.oxu.az | 3

Проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане сократились более чем в тысячу раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиль Бабаев на конференции «Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации» во вторник в Баку.

По его словам, за последние 19 месяцев по стране было проведено всего 89 проверок, тогда как за предыдущий аналогичный период времени - 99 тысяч проверок.

Н.О.