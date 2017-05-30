Найдена потенциально обитаемая суперземля

2017-05-30 16:50 | www.oxu.az | 3

Астрономы из Испании, Швейцарии и Италии обнаружили суперземлю, находящуюся в зоне обитаемости материнской звезды.

Как передает Oxu.Az, соответствующее исследование опубликовано в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Экзопланета расположена на расстоянии 21 светового года от Земли и в 2,8 раза ее тяжелее. Небесное тело вращается вокруг GJ 625 — звезды спектрального типа М2, которая примерно в три раза меньше и легче Солнца.

Период обращения суперземли вокруг материнской звезды равен 14,6 дня. От GJ 625 экзопланета удалена на расстояние 0,08 астрономической единицы, что позволяет предположить, что она находится вблизи внутреннего края зоны обитаемости GJ 625. Средняя температура поверхности небесного тела оценивается в 350 кельвинов.

Специалисты отмечают, что исследованная ими экзопланета является самой маленькой суперземлей из ближайших к Солнцу.

Н.О.