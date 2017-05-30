В Азербайджане будет пересмотрено назначение некоторых земель — Госкомимущества (версия 2)

2017-05-30 16:07 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет пересмотрено назначение некоторых земельных участков, сказал во вторник председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов на конференции "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации".

По его словам, этот вопрос на сегодня обсуждается в правительстве страны.

«В советские годы, когда действовали колхозы и совхозы, все участки земли находились на их балансе. По этой причине землями сельскохозяйственного назначения считались даже те участки, которые не были пригодными для таких целей. Мы провели широкомасштабные исследования и подняли перед правительством вопрос об изменении назначения этих земель. В настоящее время в правительстве идут соответствующие обсуждения с участием экспертов», - сказал Гасанов.

Глава госкомитета отметил, что земельные участки в каждом районе республики должны быть поделены по назначению. «Мы уже подготовили все наши предложения, скорее всего в ближайшее время будет принято соответствующее решение. В каждом районе будет установлена доля земли, предназначенной для использования в промышленных целях. Предпринимателям будет достаточно обратиться в исполнительную власть, которая выделит им земли из специального фонда", - отметил Гасанов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli