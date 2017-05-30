Самир Шарифов назвал причину реструктуризации долга МБА

2017-05-30 16:59 | www.apa.az | 2

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на NewTimes, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поднял вопрос инвестирования средств Единого накопительного пенсионного фонда в облигации Международного банка Азербайджана на заседании правительства.

«В соответствии с законом о пенсионном обеспечении Казахстана, собственником средств Единого накопительного пенсионного фонда является правительство и государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов. В этой связи правительство прямо заинтересованно в сохранности пенсионных активов граждан Казахстана и назначило своих специальных представителей. Я со своей стороны переговорил со своим азербайджанским коллегой, который заверил меня в оказании всесторонней поддержки процессу возврата долга всем кредиторам банка. 23 мая в Лондоне во время встречи с зарубежными кредиторами с участием представителей Нацбанка и правительства Казахстана были озвучены детальные условия возврата долга», - сказал Б.Сагинтаев.

Он подчеркнул, что министру финансов Бахыту Султанову было дано поручение переговорить с коллегой из Азербайджана Самиром Шарифовым по данному вопросу.

«Я переговорил с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым, который уполномочен от правительства по данному вопросу и нахожусь в постоянном контакте. По его пояснениям, в связи с девальвацией национальной валюты Международный банк Азербайджана перестал выполнять обязательства перед кредиторами. Данный вопрос держится правительством Азербайджана на особом контроле и есть заверения коллег, что Азербайджан предпримет все усилия, чтобы обеспечить интерес всех кредиторов Международного банка. С нашей стороны выражена просьба об обеспечении полноты информированности ЕНПФ и представителей правительства», - доложил Б.Султанов.

Ранее Б.Султанов сказал, что вопрос с возвратом денег Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана, вложенных в ценные бумаги Международного банка Азербайджана, может быть решен осенью. «В середине июля текущего года будет проводиться собрание кредиторов банка, на котором будут рассматриваться вопросы реструктуризации банка, предложенные азербайджанской стороной, и в случае поддержки реструктуризации двумя третями голосов кредиторов будут проводиться дальнейшие шаги по реструктуризации. Возможно завершение этой работы уже осенью текущего года».

Он напомнил, что для изучения предложенных вариантов реструктуризации долга МБА создана рабочая группа из представителей Нацбанка и правительства. «Во время встречи представителей банка с зарубежными кредиторами 23 мая в Лондоне, было предложено три варианта реструктуризации долга. Детально рассмотрев, изучив предложенные варианты, рабочая группа будет принимать все усилия, чтобы реализовать проект с наименьшими потерями для пенсионного фонда», - заверил Б.Султанов.

По данным Нацбанка Казахстана, управляющего пенсионными активами фонда, в октябре 2014 года в портфель пенсионных активов были приобретены долговые ценные бумаги МБА на сумму 250 млн. долларов со сроком обращения 10 лет и купонной ставкой 8,25% годовых. МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,7%, доля НБКО «Аграркредит» - 14,6%.