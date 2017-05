В Баку прошел фестиваль Государственного флага (ВИДЕО, ФОТО)

2017-05-30 16:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел фестиваль Государственного флага, посвященный 28 мая - Дню Республики, организованный сетью кинотеатров премиум-класса CinemaPlus, сообщили Trend Life ораганизаторы.

Барабанщики в национальных костюмах вместе с работниками CinemaPlus под национальную музыку совершили шествие с флагами по фойе кинотеатра и торговому центра 28 Mall. Праздничный фестиваль был продолжен по центральным местам и достопримечательностям города Баку, завершившись в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan. Бакинцы и гости столицы с большим удовольствием присоединялись к этому фестивалю, делали памятные фотографии и селфи.

28 мая в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Республики. Он установлен в честь провозглашения Национальным советом Азербайджана в 1918 году независимости Азербайджанской Демократической Республики. АДР стала первой демократической республикой на всем Востоке. Это была парламентская республика. АДР приняла государственные атрибуты - флаг, герб, гимн. На ее трехцветном флаге гармонично сочетались тюркизм, ислам и европейское начало. Однако АДР суждено было просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 1920 г. 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала.

День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 г. отмечается как государственный праздник.

(Автор: Вугар Иманов)