Казахстан указал на поддержку плана реструктуризации МБА

2017-05-30 17:10 | www.oxu.az | 2

Вопрос с возвратом денег Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана, вложенных в ценные бумаги Международного банка Азербайджана, может быть решен осенью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил министр финансов Казахстана Бахыт Султанов.

«В середине июля текущего года будет проводиться собрание кредиторов банка, на котором будут рассматриваться вопросы реструктуризации банка, предложенные азербайджанской стороной, и в случае поддержки реструктуризации двумя третями голосов кредиторов будут проводиться дальнейшие шаги по реструктуризации. Возможно завершение этой работы уже осенью текущего года».

Он напомнил, что для изучения предложенных вариантов реструктуризации долга МБА создана рабочая группа из представителей Нацбанка и правительства.

«Во время встречи представителей банка с зарубежными кредиторами 23 мая в Лондоне было предложено три варианта реструктуризации долга. Детально рассмотрев, изучив предложенные варианты, рабочая группа будет принимать все усилия, чтобы реализовать проект с наименьшими потерями для пенсионного фонда», - заверил Б.Султанов.

По данным Нацбанка Казахстана, управляющего пенсионными активами фонда, в октябре 2014 года в портфель пенсионных активов были приобретены долговые ценные бумаги МБА на сумму 250 млн долларов со сроком обращения 10 лет и купонной ставкой 8,25% годовых. МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,7%, доля НБКО «Аграркредит» - 14,6%.

У.А.

