В Баку работник ЖЭКа попал под колеса служебного автомобиля

2017-05-30 17:22 | www.oxu.az | 2

Житель Баку стал жертвой несчастного случая.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на министерство внутренних дел, инцидент произошел 29 мая в Сабаильском районе.

В поселке Баилово житель Баку Этибар Набиев, работавший водителем в жилищно-коммунальном эксплуатационном участке (ЖЭК), остановил служебный автомобиль, вышел и стал собирать мусор на обочине дороги. В это время автомобиль начал двигаться вперед и придавил Э.Набиева.

Водитель скончался в больнице.

З.Г.