"Система льготного жилья" интегрирована в портал е-правительства Азербайджана

2017-05-30 16:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Электронная услуга "Система льготного жилья" интегрирована в портал "Электронное правительство" (e-gov.az), говорится во вторник в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Электронная услуга доступна в разделе услуг государственного агентства по жилищному строительству при Президенте Азербайджана.

С подробной инструкцией по использованию системы льготного жилья и списком документов, которые необходимо представить по категориям лиц можно ознакомиться на странице mida.gov.az и mida.az.

Для предъявления обращения за получением льготного жилья необходимо будет использовать электронную подпись или ASAN Imza. Получить е-подпись можно обратившись через сайт e-imza.az, в центр "Şəbəkə" (ООО Azerpoct), центр регистрации е-подписи информационно-вычислительного центра и в центры "Службы ASAN".

Портал является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет того, что различные органы взаимодействуют друг с другом в электронном формате.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev