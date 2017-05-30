В Азербайджане состоялась презентация посвященной армянскому вопросу книги советника Эрдогана

2017-05-30 17:45 | www.apa.az | 3

Состоялась презентация переведенного на азербайджанский язык двухтомника советника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, профессора, доктора Сеита Сертчелика «Армянская проблема в свете российских и армянских источников, период 1678-1914».

Как сообщает АПА, выступивший на мероприятии посол Турции Эркан Озорал сказал, что это важное произведение, рассказывающее об историческом прошлом. По его словам, произведение было написано после изучения российских архивов: «Это одно из важных произведений, посвященных армянскому вопросу. Автор доказывает, что армянский вопрос относится не к концу 18 века, а к более раннему периоду. Турция и Азербайджан лучше понимают эту проблему. Для того чтобы предотвратить повторение событий, важно смотреть в корень вопроса, узнать как все началось и чем закончилось. Эта книга станет важным источником, усиливающим нашу позицию в борьбе с обвинениями армян. Армяне во всем мире распространяют ложь о турках. Нашей целью является донести до мира правду. Произведение даст нам широкие возможности для этого. Армянский вопрос не ограничивается лишь Анатолией и Азербайджаном, он охватывает всю тюркскую географию. Совершенные армянами в Анатолии и Азербайджане геноциды имеют одинаковую сущность. Так же как и мы сами, они считают нас одним народом и действуют против нас. Мы должны быть едины, бороться вместе».

Затем депутат Ахлиман Амирасланов сказал, что нужно сделать так, чтобы мировая общественность как можно больше узнала об армянском вандализме: «Эти книги должны быть переданы библиотекам, чтобы молодое поколение знало правду об истории».



Автор книги Сеит Сертчелик сообщил, что окончил докторантуру в России, получил доступ для работы в российских архивах: «Я проработал 4 года в архиве Санкт-Петербурга и 4 года в архиве в Москве, просмотрел сотни тысяч документов. Армянский вопрос это проблема не только Турции, но и Азербайджана. Я первый гражданин Турции, получивший доступ к российским архивам. Армянская проблема заключается в желании создать на турецких землях армянское государство. Считалось, что армянская проблема возникла после Берлинского трактата 1878 года. Но после изучения этого вопроса, я увидел, что он относится к более раннему периоду».

По словам автора, проживавшие в 17 веке в Иране армяне разбогатели благодаря тому, что занимались торговлей. В 1678 году они отправили в Ватикан к Папе делегацию в составе 8 человек. С помощью европейских государств армяне пытались создать в Иране армянские государство.

Автор отмечает, что в исторических источниках также есть факты, доказывающие, что армяне хотели создать государство в Иране. Он пишет, что после Туркменчайского договора 40 тысяч армян были переселены в Нагорный Карабах, таким образом возникла нагорно-карабахская проблема. С.Сертчелик на основании исторических фактов доказывает учиненные армянами в Азербайджане трагедии и утверждает, что таким образом армянская проблема распространилась в Анадолу.



Отметим, книга была переведена на азербайджанский язык при финансовой поддержке компании «Turkish Petroleum Overseas Company Ltd.».



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