В Баку чемпион мира бросился с 10-го этажа

2017-05-30 17:47 | www.oxu.az | 3

В Бинагадинском районе Баку произошел случай суицида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на unikal.org, житель одного из новых жилых зданий на улице Аджеми Нахчывани в 8-ом микрорайоне, Ифтихар Магеррамов, 1997 года рождения, поспорив с матерью, бросился с 10-го этажа здания.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

По словам близких, И.Магеррамов является Чемпионом мира и Европы по боевым искусствам будо.

Э.А.

