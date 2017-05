Дети Азербайджана, Грузии, России и Украины (ВИДЕО)

2017-05-30 17:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 4 июня в 16.00 пройдет концерт "Uşaqların rəngarəng dünyası" (Красочный мир детей), посвященный Международному дню защиты детей, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

В праздничном вечер примут участие танцевальные коллективы Азербайджана, Украины, Грузии и Дагестана (Россия), которые представят национальные композиции и танцы народов мира.

Цена билетов от 10 до 30 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Asan Xidmət и на сайте http://iticket.az/. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30. Для бесплатной доставки: (070) 600-00-60.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az,