Обнародованы результаты проведенного 12 марта I этапа выпускных экзаменов для учащихся IX классов

2017-05-30 17:58 | www.apa.az | 3

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты проведенного 12 марта первого этапа выпускных экзаменов для учащихся IX классов общеобразовательных учреждений Нахчыванской Автономной Республики, Лянкяранского, Астаринского, Масаллинского, Лерикского, Ярдымлинского, Джалилабадского, Билясуварского, Ширванского, Сальянского, Нетфчалинского, Гаджигабульского, Имишлинского, Саатлинского, Сабирабадского, Агджабединского, Агдамского, Зардабского, Бардинского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского, Бейлаганского, Агсуинского, Уджарского и Кюрдамирского районов.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, принявшие участие в экзамене учащиеся (34 124 человека), перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/netorta/default.aspx и набрав номера дела и удостоверения личности (или код FIN), могут ознакомиться со своими результатами, графическим изображением «карты ответов», а также с критериями оценивания для каждого задания открытого типа. Учащийся имеет возможность ознакомиться со своей письменной работой, баллами, набранными по каждому заданию, и критериями оценивания.

Кроме того, учащиесямогут узнать результаты, отправив с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar) СМС с «номером дела» на номер 7727.

Отметим, на I первом этапе выпускных экзаменов ученикам будут представлены 10 тестовых заданий открытого типа по чтению-пониманию и проверке навыков письма по азербайджанскому (русском) языку и 10 тестовых заданий закрытого типа и 10 тестовых заданий закрытого типа по математике, максимальное количество баллов, которые сможет набрать ученик – 30 баллов. Набранные за открытие тестовые задания по родному языку баллы умножаются на 2. Закрытые тестовые задания каждый оценивается как 1 балл. . Набранные за открытие тестовые задания по математике баллы умножаются на 3.

В ближайшие дни будут объявлены результаты экзаменов, проведенных 18 марта и 16 апреля.

В связи с вопросами по результатам экзамена учащиеся смогут обратиться в Апелляционную комиссию (Насиминский района улица Абдулвахаба Саламзаде, 28), которая действует 05-09 июня с 09:00 до 17:00. желающие обратиться в Апелляционную комиссию должны пройти регистрацию с удостоверением личности и представить заявление.

Для справки отметим, что в ГЭЦ продолжается проверка эссе. Результаты будут объявлены до проведения второго этапа выпускных экзаменов.