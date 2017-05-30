Система льготного жилья начала деятельность с портала «Электронного правительства»

2017-05-30 18:00 | www.oxu.az | 3

Согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева, система «Льготного жилья» интегрирована с порталом «Электронного правительства» (www.e-gov.az).

Как сообщили Oxu.Az в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, на портале «Электронное правительство» можно, пройдя регистрацию с помощью «Электронной подписи» и ASAN İmza, воспользоваться электронной услугой системы «Льготное жилье».

Таким образом, с сегодняшнего дня граждане, имеющие право на получение льготного жилья, могут зайти на портал «Электронное правительство» и отправить свои обращения Госагентству жилищного строительства.

Для этого в разделе «Bütün xidmətlər» (Все услуги) портала следует выбрать функцию «Prezident yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi» (Госагентство жилищного строительства при президенте) и в выпадающем окне нажать на кнопку «Güzəştli mənzil» sistemi» (Система льготного жилья). Услугу также можно найти, дав запрос «Güzəştli mənzil» sistemi» в поле поиска.

С подробной инструкцией по использованию системы, а также категориями лиц, обладающими правом на получение льготного жилья и списком документов, которые необходимо предоставить по каждой категории, можно ознакомиться, пройдя по ссылке «Güzəştli Mənzil Sistemi» (Система льготного жилья) на главной странице сайтов www.mida.gov.az и www.mida.az, или же пройдя по следующим ссылкам: http://mida.gov.az/az/rules/kim/, http://mida.gov.az/az/documentation/rules/, https://www.e-gov.az/az/login/index/?return=/az/services/read/3709/2.

Желающие приобрести льготное жилье, но не имеющие электронной подписи, могут приобрести ее по следующим адресам:

- С помощью сайта www.e-imza.az;

- В центрах услуг «Şəbəkə»;

- В пункте регистрации электронной подписи (улица Диляры Алиевой, 185).

- В центрах ASAN Xidmət в служебных окнах MİDA.

Для сведения сообщим, что услуга использования сертификата «Elektron imza» (Электронная подпись) является полностью бесплатной. Заплатив один раз и получив сертификат, можно безо всяких взносов использовать его в течение 3 лет.

Кроме того, «Электронная подпись» адаптирована к стандартам безопасности FİPS 140-2 и является средством усиленной электронной подписи. Главный момент заключается в том, что в операции с помощью «Электронной подписи» нельзя вмешаться.

Деятельность системы «Güzəştli mənzil» заключается в обеспечении граждан страны жилыми участниками в стиле современной архитектуры и улучшении их бытовых условий.

У.А.

