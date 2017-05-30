Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новых дорог в Баку

2017-05-30 17:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии новых построенных дорог, являющихся продолжением улиц Мирзааги Алиева и Физули на территории, называемой «Советская» в Ясамальском районе Баку, ознакомились с ходом работ, проводимых на других улицах.

Глава государства разрезал ленту в знак официального открытия новых дорог.

Новость обновляется