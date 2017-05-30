ФИФА разрешила бразильскому футболисту играть в сборной Азербайджана

2017-05-30 18:04 | www.apa.az | 3

Стало известно, сможет ли принять участие Ричард Алмейда в матче отборочного цикла ЧМ-2018 сборной Азербайджана с Северной Ирландией.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Apasport.az», полузащитник «Карабаха» сможет сыграть в матче, который состоится 10-го июня.

Так, соответствующий комитет ФИФА рассмотрел обращение АФФА в связи с выступлением хавбека бразильского происхождения в нашей сборной. Руководствуясь действующими правилами, высшая футбольная организация мира предоставила АФФА право решения этого вопроса.

Главному тренеру сборной сообщено о том, что руководство АФФА приняло положительное решение по данному вопросу. Таким образом, Роберт Просинечки сможет воспользоваться услугами находящегося на сборах в Австрии Алмейды во встрече с Северной Ирландией.

Отметим, что Ричард Алмейда защищает честь «Карабаха» с лета 2012-го года.