Генпрокуратура и Госпогранслужба Азербайджана об аресте Гёзяль Байрамлы

2017-05-30 17:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана и Государственная пограничная служба (ГПС) во вторник распространили совместное сообщение в связи с арестом Гёзяль Байрамлы.

В сообщении отмечается, что прибывшая из Грузии жительница Баку Гёзяль Байрамлы, 1962 года рождения, 25 мая, проходя пограничный КПП Шихлы в Газахском районе, пронесла через границу в ручной клади незадекларированную наличную иностранную валюту в крупном размере - 12 000 долларов. В результате принятых сотрудниками Госпогранслужбы и Службы государственной безопасности мер Байрамлы была задержана.

На таможенном посту принадлежавший ей целлофановый пакет был проведен через рентгеновский аппарат, в результате чего был обнаружен подозрительный предмет. После этого Байрамлы было предложено добровольно сдать предметы, которые должны быть задекларированы или же были сокрыты от таможенного контроля. Однако она заявила, что при ней и в ручной клади нет ничего такого. Затем был проведен досмотр ее ручной клади. В ходе досмотра в целлофановом кульке в ее ручной клади были обнаружены и изъяты 12 000 долларов.

По факту в следственном отделе ГПС было возбуждено уголовное дело по статье 206.1 (Контрабанда) УК, по делу назначены соответствующие экспертизы, были выполнены другие неотложные следственные действия.

26 мая Гёзяль Байрамлы была привлечена к уголовной ответственности в качестве обвиняемой. Ей было предъявлено обвинение по указанной выше статье УК Азербайджана, и решением Сабаильского районного суда в отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца.

На основании судебных решений в квартирах Байамлы, расположенных в поселке Гарачухур в Сураханском районе и на улице Тебриз в Наримановском районе Баку, был проведен обыск, в результате которого были обнаружены и изъяты 1000 евро наличными, банковские выписки одного из банков Грузии о том, что 17 апреля 2015 года она обналичила два чека – на 100 000 рублей и две тысячи долларов. Также были обнаружены банковские выписки о том, что восьмого апреля 2015 года она получила от двух разных лиц 270 000 рублей и 4 700 долларов и перевела их в 5 076 и 4 982 маната соответственно, и другие документы.

Согласно собранным материалам также было установлено, что с января 2015 года Байрамлы 41 раз посещала Грузию, но не разу не декларировала какие-либо денежные средства.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)