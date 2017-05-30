Kontakt Home проиграл суд: В компании пройдут проверки

2017-05-30 18:20 | www.oxu.az | 3

Бакинский административно-экономический суд № 1 впервые принял решение о применении законодательства Азербайджана в области защиты авторских прав на программное обеспечение в отношении компании, которая продавала компьютеры с предустановленным нелицензионным ПО Microsoft.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, согласно решению суда, компании ABC Telecom (Kontakt) было запрещено продавать и использовать нелицензионное ПО Microsoft. Решение будет проанализировано вышестоящим судом на этапе подачи апелляции. Кроме того, судебные исполнители имеют право проводить регулярные проверки бухгалтерских книг и стоков магазинов Kontakt, чтобы удостовериться в их работе в соответствии законодательству.

Это решение подчеркивает высокую решимость властей Азербайджана ликвидировать распространение и использование нелицензионного ПО.

У.А.

