В Азербайджане предлагается повысить налог на землю (версия 2)

2017-05-30 17:27 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане следует повысить налог на землю, считает заместитель генерального директора компании Veyseloglu Ильгар Нури.

«Предприниматели, действующие на Абшеронском полуострове, не могут расширить свой бизнес или инвестировать в земельные участки в этом регионе из-за их высокой стоимости. Если предприниматель и покупает такие земли, то в конечном итоге увеличивается себестоимость его продукции или услуг. В то же время люди сейчас не хотят продавать свои земли по низкой стоимости, в результате из-за неиспользования земель их вложения превращаются в «мёртвый капитал», от которого нет никакой пользы для экономики. Считаю, что необходимо повысить налоги на землю, что вынудит людей более продуктивно использовать земли, которыми они владеют», - сказал Нури на конференции "Экономические реформы: достигнутые результаты и рекомендации" во вторник в Баку.

По его мнению, также следует пересмотреть назначение земельных участков на Абшеронском полуострове.

"В настоящее время большая часть бизнеса, в особенности промышленных компаний, сосредоточена именно на Абшеронском полуострове. Однако проблема в том, что сегодня на этой территории достаточно неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Это мешает развитию промышленности, потому что компании не могут использовать их для создания предприятий. Поэтому считаю, что необходимо сменить назначение этих земель на Абшеронском полуострове на иное, не сельхозназначения", - сказал он.

(Автор: Азад Гасанли)

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