Иранский дворник выиграл выборы в городской совет – ФОТО

2017-05-30 18:30 | www.oxu.az | 3

Мохаммад-Хасан Алипур, 42-летний дворник с дипломом бакалавра по связям с общественностью, который живет в северной иранской провинции Гилян, сумел получить достаточно голосов избирателей, чтобы войти в городской совет Решта. В конце мая по всему Ирану в пятый раз прошли выборы в городские и сельские советы.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Iran Front Page.

Говоря о своем успехе на выборах, Алипур отметил, что его цель — найти решение проблем малообеспеченных людей и своих бывших коллег в том числе: «Я представитель простых жителей Решта. Я пошел на выборы, чтобы решить трудности, с которыми сталкиваются эти люди и мои коллеги».

Теперь он понимает всю степень своей ответственности перед горожанами и хочет оправдать их доверие:

«Я горжусь тем, что убирал улицы, по которым ходят люди, и дарил им чистоту. Те деньги, что я получал за свою работу, были абсолютно честными, поэтому я живу в мире вместе со своей женой и ребенком».

Алипур добавил, что многие местные дворники — люди с образованием. Например, у десяти его коллег есть диплом бакалавра: «Я постараюсь улучшить условия их труда».

Н.О.