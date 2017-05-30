Десять американских муниципалитетов выступили за импичмент Трампа

2017-05-30 18:40 | www.oxu.az | 3

Городской совет Бруклайна (штат Массачусетс) принял резолюцию, направленную на инициирование процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Politico.

Город стал десятым муниципальным образованием в стране, выступающим за отрешение главы государства от власти. Ранее аналогичные решения были приняты в том числе в Кембридже, Ричмонде, Лос-Анджелесе.

Представлявший инициативу в Чикаго Алдерман Амейя Павар заявил, что президент проводит расистскую и женоненавистническую политику.

Издание напоминает, что начать процедуру импичмента имеет право только палата представителей Конгресса и только по рекомендации юридического комитета. Своими действиями представители муниципалитетов пытаются оказать давление на конгрессменов, отмечается в материале.

Н.О.