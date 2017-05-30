Объявлены результаты очередных выпускных экзаменов для учащихся IX классов

2017-05-30 18:47 | www.oxu.az | 3

Государственный экзаменационный центр объявил результаты I этапа вступительных экзаменов, прошедших для выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Нахчыванской АР, Лянкярана, Астары, Масаллы, Лерика, Ярдымлы, Джалилабада, Билясувара, Ширвана, Сальяна, Нефтчалы, Гаджигабула, Имишли, Саатлы, Сабирабада, Агджабеди, Агдама, Зардаба, Барды, Тертера, Ходжавенда, Физули, Бейлагана, Агсу, Уджара, Кюрдемира.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, участники экзамена (34124 лица) смогут ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением карты ответов и критериями оценки по каждому заданию, письменной работе, внеся свой рабочий номер и номер удостоверяющего личность документа (или же финкода) и войдя на ссылку сайта ГЭЦ https://eservices.dim.gov.az/netorta/default.aspx.

Таким образом, учащийся обладает возможностью ознакомиться с собранными баллами, критерием оценки.

Информацию о результатах экзамена школьники могут получить, направив через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar) свой рабочий номер на номер 7727.

В ближайшие дни поэтапно объявят результаты экзаменов, проведенных 18 марта и 16 апреля.

В связи с результатами экзаменов 5-9 июня с 9:00 по 17:00 в Государственном экзаменационном центре (Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28) будет действовать Апелляционная комиссия.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут пройти регистрацию, предъявив удостоверение личности и заявление.

Апелляционная комиссия будет действовать в административном здании ГЭЦ по ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 Насиминского района.

Отметим, что процесс проверки сочинений (эссе) в ГЭЦ продолжается и до проведения второго этапа выпускных экзаменов их оценки будут объявлены.