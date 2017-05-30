Cтупеньки к славе начинаются с "Pillə" – праздничный вечер в Баку (ФОТО)

2017-05-30 18:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялась праздничная концертная программа в рамках проекта юных талантов "Pillə" ("Ступенька"), организованная телеканалом "Mədəniyyət" ("Культура"), Азербайджанским радио и Главным управлением культуры и туризма Баку, сообщает Trend Life.

Программа была посвящена Международному дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня. В концерте приняли участие коллективы музыкальных и художественных школ, среди которых были юные вокалисты, музыканты, инструменталисты и т.д. Главная цель проекта – раскрытие и представление широкой общественности творческого потенциала учащихся школ Баку.

На вечере прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков Гара Гараева, Арифа Меликова, Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Тофига Гулиева, Рауфа Гаджиева, Севиль Алиевой, Сулеймана Алескерова, Петра Чайковского, Робертино Лоретти, Дмитрия Саратского, Дино Фекариса, Глена Миллера и других.

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(Автор: Вугар Иманов)