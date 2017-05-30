Армянские историки и сами признают ложь о т.н. «геноциде армян» - главный советник Эрдогана

2017-05-30 18:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Армянские историки и сами признают ложь о т.н. «геноциде армян», сказал главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, профессор Сейит Сертчелик на организованной в Баку презентации двухтомника «Армянская проблема в свете русских и армянских источников и процесс ее появления 1678-1914».

Он отметил, что утверждения армян о геноциде опираются не на исторические факты, а на воспоминания, придуманные людьми. «Наоборот, в тюркской географии армяне всегда были агрессорами. Впервые армянская агрессия приходится на 17-й век. В 1828 году армяне впервые учинили резню против безоружного народа в Османлы. Это кровопролитие продолжается и сегодня», - сказал профессор.

На презентации также выступили посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, председатель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов, ученый-филолог Низами Джафаров и историк Муса Гасымлы, отметившие важность донесения до общественности правды об опирающейся на факты армянской проблеме.

Книга в переводе на азербайджанский язык издана при поддержке компании TPAO.

Изданный в Турции двухтомник предназначен для широкой читательской аудитории и будет роздана официальным лицам Азербайджана, университетам, школам, общественным структурам и организациям, не преследуя коммерческой цели.

(Автор: Орхан Гулузаде. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)