Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новых дорог на «Советской»

2017-05-30 19:13 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Ясамальском районе столицы, на территории, называемой бывшая «Советская», новых дорог, являющихся продолжением улиц Мирзааги Алиева и Физули. Они ознакомились с ходом работ, проводимых на других улицах.

Как передает АПА-Экономикс, председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о первом этапе реализации проекта «Прокладка новых дорог на бывшей улице «Советская», проведение работ по озеленению и благоустройству».

Было отмечено, что круг, расположенный на площади Физули, ликвидирован. Движение автотранспорта пойдет по новым направлениям. Так, движение автотранспорта с улицы Шихали Гурбанова направлено направо, не доезжая до круга в продолжение улицы Физули по новой дороге, оттуда же по новосозданному обратному участку в сторону улицы Мирзааги Алиева. Транспорт с проспекта Азербайджан согласно проекту будет двигаться по новой схеме.

В рамках реконструкции дорожной инфраструктуры капитально построенная дорога огибает площадь Физули и мечеть Тезе Пир. С ликвидацией круга она проложена по обеим сторонам Аздрамы – по улицам М.Алиева и Физули.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия новых дорог.

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17:12

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии новых построенных дорог, являющихся продолжением улиц Мирзааги Алиева и Физули на территории, называемой «Советская» в Ясамальском районе Баку, ознакомились с ходом работ, проводимых на других улицах.

Глава государства разрезал ленту в знак официального открытия новых дорог.