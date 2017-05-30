Время и молитва пятого дня месяца Рамазан
2017-05-30 19:09 | www.oxu.az | 3
Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву четвертого дня священного месяца Рамазан.
5 рамазан 1438 – 31 мая 2017
Имсаг: 03:15
Ифтар: 20:20
Молитва пятого дня:
Allahumməc’əlni fihi minəl-müstəğfirin. Vəc’əlni fihi min ibadikəs-salihinəl-qanitin. Vəc’əlni fihi min övliyaikəl-müqərrəbin. Birə’fətikə ya ərhəmər-rahimin.
Именем Аллаха Всемилостивейшего и Милосердного!
О, мой Аллах! Определи меня в этот день в числе прощенных Тобой! И определи меня из праведных служителей Твоих и ближайших к Тебе друзей!
О, мой Аллах, Добрейший из прощающих!
Отметим, что время начала (имсаг) и завершения (ифтар) оруджа взято с сайта Управления Мусульман Кавказа.