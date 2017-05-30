Время и молитва пятого дня месяца Рамазан

2017-05-30 19:09 | www.oxu.az | 3

Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву четвертого дня священного месяца Рамазан.

5 рамазан 1438 – 31 мая 2017

Имсаг: 03:15

Ифтар: 20:20

Молитва пятого дня:

Allahumməc’əlni fihi minəl-müstəğfirin. Vəc’əlni fihi min ibadikəs-salihinəl-qanitin. Vəc’əlni fihi min övliyaikəl-müqərrəbin. Birə’fətikə ya ərhəmər-rahimin.

Именем Аллаха Всемилостивейшего и Милосердного!

О, мой Аллах! Определи меня в этот день в числе прощенных Тобой! И определи меня из праведных служителей Твоих и ближайших к Тебе друзей!

О, мой Аллах, Добрейший из прощающих!

Отметим, что время начала (имсаг) и завершения (ифтар) оруджа взято с сайта Управления Мусульман Кавказа.

С.Б.

