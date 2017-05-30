Трамп объяснил причину насмешек над американцами в России

2017-05-30 19:24 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп предположил, что в России смеются над оправданиями Демократической партии из-за проигрыша на выборах главы государства в прошлом году.

Как передает Oxu.Az, об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Российские официальные лица, должно быть, смеются над США и тем, как неубедительное оправдание поражения демократов на выборах захватило фейковые СМИ», — написал Трамп.

12 мая президент уже публиковал похожее сообщение. «Россия, наверное, украдкой посмеивается, глядя как США разрывают себя на части из-за оправданий демократов за поражение на выборах», — написал он.

С.Б.

