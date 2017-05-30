В московском регионе из-за урагана пострадали около 200 человек, 15 погибли

2017-05-30 19:48 | www.trend.az | 4

Около 200 человек пострадали в Москве и Подмосковье из-за разгула стихии, 15 человек погибли, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по Московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам.

"По уточненным на данный момент сведениям, от стихии погибло 15 человек, из них 10 – в Москве и пять – в Московской области, пострадало около 200 человек. Погибшие различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние", - сказала представитель СК.

Отмечается, что пострадавшие находятся в различных медучреждениях Москвы и области, в том числе врачи НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы (под руководством Леонида Рошаля) борются за жизнь двоих малолетних – девочки и мальчика, которые получили черепно-мозговые травмы различной степени тяжести.

Как добавила Петренко, следователи продолжают проверки, уже осмотрен ряд мест происшествий, опрашиваются очевидцы, уточняется размер ущерба, а также степень вреда, причиненного здоровью всех пострадавших.

В настоящее время в ГСУСК России по Москве создан штаб для установления причин и обстоятельств, повлекших гибель жителей столицы в результате ураганного ветра.