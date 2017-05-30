В Багдаде прогремел второй за сутки взрыв: Есть жертвы

2017-05-30 20:10 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере семь человек погибли и еще 30 получили ранения в результате второго за сутки взрыва в столице Ирака Багдаде.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники в службе безопасности и очевидцев.

В этот раз бомба также была заложена в автомобиль. На снятых очевидцами кадрах виден густой черный дым, поднимающийся от места взрыва.

Ранее сообщалось, что при взрыве автомобиля в центре иракской столицы рядом с магазином мороженого погибли 13 человек, еще 30 пострадали.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.

Н.О.