Уточнено число погибших при урагане в Московском регионе

2017-05-30 20:15 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате урагана 29 мая в Москве и Московской области составило 15 человек. Как передает АПА со сылкой на Газета.ру, об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета.

«По уточненным на данный момент сведениям, от стихии погибли 15 человек, из них 10 — в Москве и 5 — в Московской области, пострадали около 200 человек. Погибшие различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние», — говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко.

Уточняется, что в СК создан штаб для установления причин и обстоятельств, повлекших гибель жителей столицы в результате ураганного ветра.

Ранее сообщалось о 16 погибших.