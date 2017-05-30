Змею стошнило живой змеей – ВИДЕО

2017-05-30 20:13 | www.oxu.az | 3

Жители Ньютона, штат Техас, засняли на видео процесс поедания одной змеи другой. Однако после того, как рептилия проглотила жертву, она заметила человека и отрыгнула. При этом вторая особь осталась жива.

Как передает Oxu.Az, ролик был опубликован на YouTube.

Портал Gizmodo связался c профессором Ратгерского университета в Нью-Джерси Сарой Руан (Sara Ruane), которая подробно пояснила ситуацию.

Руан уверена, что на ролике запечатлен плетевидный полоз (Coluber flagellum).

Она также пояснила, что змеи постоянно едят друг друга, но когда пугаются, то сразу бросают добычу, даже если она уже находится в желудке.

С.Б.

