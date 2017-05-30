Президент: Хорватия высоко ценит связи дружбы и крепнущего партнерства с Азербайджаном

2017-05-30 20:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики.

"Хочу передать вам самые искренние поздравления по случаю дня создания Азербайджанской Демократической Республики. Пользуясь этой приятной возможностью, от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично желаю дружественному народу Азербайджана благоденствия и развития.

Республика Хорватия высоко ценит связи дружбы и постепенно крепнущего партнерства с Азербайджанской Республикой в различных сферах, представляющих общий интерес для наших народов.

Я абсолютно уверена, что совместными усилиями мы будем продолжать вносить вклад в интенсификацию нашего всестороннего сотрудничества, в частности экономического сотрудничества, для реализации потенциала наших стран.

Рада, что вы приняли наше приглашение посетить с официальным визитом Республику Хорватия. Уверена, что после моего официального визита в Азербайджан в октябре прошлого года ваш этот визит станет новым стимулом для нашей дружбы и дальнейшего сотрудничества.

Надеюсь, что скоро я буду иметь честь встречать вас в Республике Хорватия. Мне хотелось бы передать вам глубокое почтение и сердечные приветствия", - говорится в послании.