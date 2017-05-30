В Анкаре назвали причину недопуска немецких депутатов на базу "Инджирлик

2017-05-30 20:59 | www.apa.az | 4

Депутатам Германии будет закрыт доступ на турецкую авиабазу Инджирлик, пока в Берлине не изменят своего негативного отношения к Анкаре. Как передает АПА со ссылкой на Reuters, об этом заявил в Анкаре журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, Германия негативно смотрит на Турцию и поддерживает все, что против Турции: «В таких условиях невозможно разрешить немецким парламентариям посещать "Инджирлик". В понедельник мы эту тему обсудим с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем".

Он добавил, что Турция может пересмотреть эту позицию, если Германия предпримет положительные шаги по отношению к ней.

Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.

Турция обвиняет Германию в том, что она отказалась от выдачи военных, обвиняемым Анкарой в попытке переворота в июле прошлого года, а также активистов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).