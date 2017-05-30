Афган Мухтарлы задержан в Грузии и передан Азербайджану - ОБНОВЛЕНО

2017-05-30 21:00 | www.apa.az | 4

Адвокат Эльчин Садыгов встретился с задержанным и доставленным в Азербайджан журналистом Афганом Мухтарлы. Как сообщает АПА, об этом журналистам сообщил сам адвокат. Адвокат отметил, что против Мухтарлы выдвинуто обвинение по статье 318 УК АР (незаконное пересечение государственной границы) и 206 (контрабанда).

Э.Садыгов отметил, что А.Мухтарлы был задержан в Грузии.

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Задержанный вчера в Грузии Афган Мухтарлы доставлен в Азербайджан.

Об этом АПА сообщил адвокат Неймят Каримли. Он сказал, что А.Мухтарлы отправили в Государственную пограничную службу.

По словам адвоката, завтра А. Мухтарлы предстанет перед судом.

Причины его задержания пока неизвестны.