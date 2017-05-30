Росавиация отменила ограничения для рейсов в Анталию
2017-05-30 21:49 | www.apa.az | 3
Росавиация отозвала предупреждение о возможных ограничениях чартерных рейсов российских авиакомпаний в турецкую Анталью.Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ограничение для рейсов в Анталью снято", — сообщил источник.
Росавиация в апреле разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорилось о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране.
В начале мая ведомство сняло предупреждение для всех турецких направлений, за исключением Антальи.