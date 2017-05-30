Совет стражей конституции Ирана утвердил итоги президентских выборов

2017-05-30 22:48 | www.apa.az | 3

Совет стражей конституции Ирана утвердил итоги президентcких выборов страны.

Как передает тегеранское бюро АПА, об этом заявил официальный представитель МВД Ирана Сейид Салман Самани.

По его словам, Совет рассмотрел отчеты и жалобы и, основываясь на 79 статью конституции, утвердил итоги проведенных выборов.

Салмани отметил, что некоторые жалобы в связи с нарушениями в ходе выборов направлены для рассмотрения в суд.

Выборы президента прошли в Иране 19 мая. Власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, получив 57% голосов на выборах. Его главный соперник экс-генпрокурор Ибрахим Раиси Раиси набрал порядка 38% голосов избирателей.

Церемония приведения к присяге Роухани состоится 6 августа.