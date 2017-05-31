Али Гасанов: Ни в одной зоне конфликта в мире нет такой заботы о беженцах и вынужденных переселенцах

2017-05-31 00:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ни в одной зоне конфликта в мире нет такой заботы о беженцах и вынужденных переселенцах.

Об этом во вторник сказал заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов в своем выступлении на церемонии закладки фундамента жилого комплекса для семей вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

"Ваше превосходительство госпожа Первый вице-президент. Уважаемые участники мероприятия. Разрешите сердечно поздравить вас с успешным завершением IV Игр исламской солидарности, организованно проведенных благодаря руководству Президента Азербайджанской Республики уважаемого господина Ильхама Алиева и лично Вашим, многоуважаемая Мехрибан ханум, прекрасным организаторским способностям и управлению, подаривших истории азербайджанского спорта новые победы, воспринимаемых в нынешнее тревожное время как солидарность для всех исламских стран. Уважаемая Мехрибан ханум, как Первый вице-президент, первое совещание Вы посвятили улучшению жилищных условий 4 тысяч семей вынужденных переселенцев, проживающих в тяжелых условиях в аварийных зданиях в Баку и Сумгайыте. На основании Ваших поручений сразу после совещания началась широкомасштабная работа в этом направлении. Закладка сегодня фундамента жилого комплекса для 1026 семей вынужденных переселенцев является продолжением этой работы", - сказал Али - Гасанов.

Заместитель премьер-министра сказал, что кроме того, согласно обращению Фонда Гейдара Алиева частные организации выделили 210 квартир, в которых в настоящее время идут отделочные работы.

"Одновременно Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев высокими темпами продолжается строительство четырех жилых зданий на 260 семей, которое завершится в июле текущего года. После первого совещания тысячи вынужденных переселенцев, обратившись к нам, просили передать Вам их признательность. Пользуясь случаем, выполняю сегодня эту приятную миссию, передаю Вам их глубокое уважение и почтение", - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов обращаясь к Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой сказал, что наше время наполнено крайне сложными, критическими, тревожными событиями.

"Хочу довести до Вашего внимания, что если 30 лет назад в мире было 30 миллионов беженцев и вынужденных переселенцев, 25 очагов конфликтов, то сегодня число беженцев и вынужденных переселенцев в мире превысило 65 миллионов человек, а количество зон конфликтов приближается к 70-ти", - сказал заместитель премьер-министра.

Али Гасанов отметил, что он считает, что эти конфликты намеренно создаются государствами-гегемонами в различных регионах для достижения политических и экономических целей.

"Цель этих государств заключается в овладении новыми географическими территориями, природными богатствами, в особенности, энергетическим ресурсами. В итоге страдают небольшие государства, народы и невинные люди. А те, кто создают эти проблемы, поучают мир демократии и говорят о защите прав человека", - сказал Али Гасанов.

Заместитель премьер-министра отметил, что Президент Азербайджана и Первый вице-президент Азербайджана постоянно проводят миролюбивую политику, всегда призывают страны к солидарности, служением своему народу показывают пример всему миру.

"Было бы уместно зачитать одно предложение из поздравительного послания, адресованного на днях новоизбранным Президентом мировой супердержавы – США Дональдом Трампом Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики. Он отметил: « С нетерпением ожидаю работы с Вами, как с активным партнером, во имя более светлого будущего как для наших стран, так и для мира». Это – самая высокая оценка, данная международной общественностью работе, проводимой Президентом страны и Вами для народа. Но самую достойную оценку дал азербайджанский народ", - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов сказал, что Президент Азербайджана неоднократно отмечал, что основная задача, цель заключаются в служении народу.

"Наглядным подтверждением такого служения являются строительство за последние 13 лет 95 поселков для наших соотечественников, изгнанных с исторических мест проживания, обеспечение 250 тысяч человек квартирами", - сказал заместитель премьер-министра.

Заместитель премьер-министра отметил, что успешно продолжаемая уважаемым Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой эта политика, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, не имеет аналогов в мире.

"Ни в одной зоне конфликта в мире, в том числе во всех европейских странах, нет такой заботы о беженцах и вынужденных переселенцах. Именно поэтому в мире нет аналога неисчерпаемой вере беженцев и вынужденных переселенцев в руководителя страны и в Вас", - сказал заместитель премьер-министра.

Али Гасанов подчеркнул, что хорошо бы было увидеть такое же отношение в государствах, международных структурах и организациях, якобы занимающихся проблемой беженцев и вынужденных переселенцев.

"Поэтому мы с уверенностью говорим, что азербайджанский народ, в том числе все беженцы и вынужденные переселенцы, верят и надеются только на уважаемого Президента Ильхама Алиева и на Вас. Считаю, что служение нашего Президента и Ваше служение народу, беженцам и вынужденным переселенцам, забота о них – лучший пример для нас, чиновников", - сказал Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что привлекая на сегодняшнем мероприятии предпринимателей страны к этому вопросу, Первый вице-президент Азербайджана закладывает основу новой традиции.

"Так же, как господин Президент сегодня, когда мир охвачен экономическим кризисом, когда цены на нефть резко упали, обратившись для выхода из этой ситуации к опыту великого лидера в 1970-х годах, выдвинул на первый план развитие сельского хозяйства, ненефтяного сектора. Все это свидетельствует о том, что резервный потенциал в нашей стране еще высок, и в решении существующих проблем можно эффективно использовать такие возможности", - сказал заместитель премьер-министра.

Али Гасанов добавил, что они считают, что присутствующие здесь и другие состоятельные предприниматели, присоединившись к этому призыву, сделают все возможное для улучшения положения вынужденных переселенцев.

"Для сведения сообщу, что в этом году в Тертерском районе строится новый поселок на 1170 семей вынужденных переселенцев, обладающий всей необходимой социальной инфраструктурой. После освобождения в ходе апрельских боев 2016 года нашей армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева высоты Лелетепе появилась возможность для восстановления жизни и быта в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о строительстве на первом этапе в селе 50 индивидуальных жилых домов, здания школы, соответствующей инфраструктуры, прокладке дороги. Одновременно было дано поручение о строительстве мечети, похожей на Шушинскую мечеть", - сказал Али Гасанов.

Заместитель премьер-министра отметил, что все эти строительные работы завершились за последние два месяца, и в ближайшие дни после церемонии открытия поселка будет обеспечено возвращение жителей Джоджуг Мерджанлы в свои дома.

"Это – начало Великого Возвращения. А апрельская победа является славной страницей в военной истории азербайджанской армии", - сказал заместитель премьер-министра.

Али Гасанов добавил, что сегодня закладывается фундамент еще одного жилого комплекса.

"Вынужденные переселенцы хорошо знают и неоднократно решительно заявляли об этом также иностранным гостям, что новые поселки – это место их временного расселения. Вынужденные переселенцы достойны того, чтобы жить в хороших условиях, так как во всех общественно-политических процессах они всегда выступали с позиции государственности, постоянно демонстрировали преданность великому лидеру Гейдару Алиеву, господину Президенту и Вам. Хочу заверить Президента страны господина Ильхама Алиева и лично Вас, что каждое Ваше поручение, в том числе указания, связанные с вынужденными переселенцами, и впредь будут исполняться своевременно, быстро и качественно", - сказал Али Гасанов.